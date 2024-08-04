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Belediye Başkanı Ünlüce'nin Instagram yorumu tepki çekti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Instagram'ın kısıtlanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda sosyal medya platformlarının denetim altına alınması gerektiğini savundu. Ünlüce'nin bu yorumu, kullanıcılar arasında geniş çapta eleştirilere yol açtı ve ifade özgürlüğüne yönelik kaygıları gündeme getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 15:34, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:37
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Belediye Başkanı Ünlüce'nin Instagram yorumu tepki çekti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin sosyal medya mecrası Instagram'ın kısıtlanması ile ilgili yaptığı paylaşıma tepkiler büyüyerek devam ediyor.

Ünlüce paylaşımında, ''Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu? Keyfi nedenlerle bir sosyal mecrayı erişime kapatmanın da bundan farkı yok. 21. yüzyılda çoktan aşmamız gereken bir eşik bu. Uzatmanın kimseye faydası yok! Kararı alanlar dahil.'' ifadelerini kullandı.

İnstagram'ın kısıtlanması?

2 Ağustos tarihinde Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından verilen karar BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında da görüldü. Instagram'ın kapatılmasına hem siyasilerden hem de vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi.

Yasağın kaldırılması için Instagram'dan hamle beklediklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram hakkında "Kanuna uydukları anda Instagram açılır, kendilerini uyardık karşılık bulmadı" dedi.

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