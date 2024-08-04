CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirelim

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın 15. Olağan Kurultayı ATO Congresium'da başladı. Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın selamlama konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gündem maddelerinin oylanmasıyla devam eden kurultayda, divan başkanlığına oy birliğiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen seçildi. Burada bir konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

-47 yıl sonra Türkiye'nin dört bir yanında verdikleri emeklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz.

-4-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayında partimizin iktidar programını konuşacağız. Ortaya çıkacak program, bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek.

-Umudum o dur ki, CHP'nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik net tutumumuzla bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken, devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız.

-Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının siyasetteki alanının genişletilmesi için çalışıyoruz.

-Bundan sonra özellikle tüzüğümüzde yazmamasına rağmen kadın kotası yüzde 33. 20 kişi belirleyeceğiz 6'sı kadın.

-Böyle bir şeyin tüzüğün niyetine aykırı olduğunu, tüzüğün arkasından dolanmak olduğunu ve eğer her üç adaydan biri kadın olacaksa bunun ilk üç adaydan biri, ikinci üç adaydan biri, üçüncü üç adaydan biri olacak şekilde pencere yöntemiyle uygulanmasını merkez yönetim kurulunda karara bağladık.

-Şimdi bunu açık ve net biçimde Türkiye'ye yazacağız. Şu kadarını söylemem gerekir bugün burada CHP'in Kadın Kollarının kurultayını yapıyoruz.

-Biz madem ki eşit temsil demişiz, madem ki bunun kanun teklifini imzalamış, vermişiz, o zaman kendi iktidar alanlarımızdan başlayarak eşit temsili sağlamalıyız.

-Mevcut kabinenin 17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısından oluştuğunu, bunların içinde sadece 1 bakanın kadın ve o bakanın da kadından ve aileden sorumlu.

-Türkiye'deki bütün kadınları CHP'ye davet ediyorum. Kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almasını sağlamak bizim için vazgeçilemez bir hedef.

-Ben şuna inanıyorum ki eşit temsili yarınlara bırakmadan, bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak bir ya da iki seçim içinde önce yüzde 40 sonra yüzde 50'yle CHP milletvekili sayısının yarısını da belediye başkanlarının yarısını da kadın yapacağız. Buna var mısınız?

-Bu sebeple önümüzdeki ay tüzük kurultayında halen partimizde yüzde 33 olan cinsiyet kotasını kademeli olarak yüzde 50'ye çıkarma konusundaki irademizi vurgulamak, bu salonun iradesini tüzük kurultayına taşımanın da bu salondan seçilecek kadın kolları başkanı ve yönetiminin asli görevi olacağını, buna saygı duyacağımızı ifade etmek isterim.

"AK Parti'nin en büyük ayıbı"

-İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği 2011'in 15 yıl içinde kadın cinayetlerinin sayısının azaldığı tek yıl olarak kayda geçti.

-Basit siyasi hesaplar yüzünden Meclis iradesini hiçe sayıp sözleşmeden çıkılmış olması AK Parti'nin en büyük ayıbıdır.

-Buradan vicdanı olan herkese sesleniyoruz. CHP iktidarını beklemeyelim kadın cinayetlerini önlemek için. Gelin İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirelim, bu cinayetlere el birliğiyle hep birlikte 'dur' diyelim.

"CHP'nin aldığı 100 oydan 40'ı CHP'ye ilk kez oy veren seçmen"

-Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ilk yerel seçimleri başarıyla tamamladıkl CHP'nin aldığı 100 oydan 40'ının CHP'ye ilk kez oy veren seçmenler.

-Cumhuriyet Halk Partisi olarak seküler olsun, dindar olsun, başı açık olsun güvencesiz, yoksul, tüm kadınların güvencesiyiz.

-Biz AK Parti'nin aldığı yanlış kararlarla eşinin, hayat arkadaşının ya da iş arkadaşının şiddeti karşısında o kadının yegane güvencesiyiz.

-Biz ön yargılarla hakkını aramaya korkan kadınların adalete ulaşmasının, o mücadelesi sırasında madden ve manen desteklenmesinin en önemli güvencesiyiz.

-Bu salonda Türkiye'nin 81 ilinden gelmiş delegelerimiz var. Oturacaksınız, tartışacaksınız, konuşacaksınız, adaylarımız var dinleyeceksiniz en sonunda en doğru kararı vereceksiniz.

-Bizim bu salondan beklentimiz, uyum içinde çalışacağımız, güç alacağımız güç vereceğimiz bir kadın örgütlenmesini yeniden hayata geçirmenizdir.