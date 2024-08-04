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Elazığ Adliyesi'ndeki kavga, kameralara yansıdı

Elazığ Adliyesi'nde bir avukat, duruşma çıkışında davalı taraf ve meslektaşı tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anının yer aldığı görüntüler, 3 ay sonra ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 16:28, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:08
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Elazığ Adliyesi'nde, duruşma çıkışı bir avukat, davalı taraf ve meslektaşı tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı anının yer aldığı görüntüler, 3 ay sonra ortaya çıktı.

Saldırı, 10 Mayıs 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek davasının görüldüğü duruşma sonrası davacı vekili Avukat Veysel Abdullah Pektaş (33), davalı taraf ve meslektaşı tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Avukat Pektaş'ın bir grubun saldırısına uğradığı, aldığı tekme ve yumruklardan sonra kaçmaya başladığı görülüyor. Ayrıca kovalamacının devam ettiği saldırı anında kaçarak başka bir koridora giren Pektaş'ın yüzüne gelen yumruk ile yere düştüğü meslektaşı ile başka bir şahıs tarafından yerde darp edildiği de kameraya yansıyor.

Dava ve sonrası yaşanan olaylar hakkında bilgi veren Avukat Pektaş, "10 Mayıs 2024 tarihinde Elazığ Adliyesi'nde davacı vekili olarak görev yaptığım duruşma çıkışında davalı tarafça aniden bir saldırıya maruz kaldım. Anladığım kadarıyla 8-10 kişi gelmişti ve planlı bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Bir anda saldırınca ben kaçma refleksi ile kendim tamamen mahkeme koridorlarında buldum, memurların olduğu tarafa doğru gitmek istedim ancak davalı tarafın yanında getirdiği dava dışı, dosya ile hiçbir alakası olmayan kişi tarafından durduruldum. Yerde tekme ve yumruklara maruz kaldım. Bu tekme ve yumruklar esnasında da küfürlü ölüm tehditlerine de maruz kaldım. Olay sonrasında açıkçası dava konusu da bir alacak davasıydı. Karşı taraf bu hamlesi ile tamamen korkutmak, sindirmek ve dosyadan el çektirmek amacıyla yaptığını düşünüyoruz. Yapılan saldırı, dosyaya kalabalık gelmesi de planlı olarak gösteriyor. Davalı aynı zamanda kendisi bir avukat görevinde. Bu olaydan sonra 3-4 defa daha karşılıklı duruşmalarımız oldu. Bu duruşmalarda aynı şekilde bana saldıran şahıs da dahil olmak üzere kendisi de gelerek gözdağı vermeye devam etti. Bunlar tutuklanmadı. Biz savcılığa gerekli şikayetlerimiz ile başvurduk, adalete güveniyoruz. Bu yapılan saldırının karşılıksız kalmamasını, bunların en ağır ceza ile yargılanmalarını talep ediyoruz. Savcılığımız da bu hususta gerekli soruşturmayı yapacaktır. Benim gibi avukat meslektaşlarım bu görevlerimiz itibariyle bu saldırılara maruz kalabilecek durumdayız" dedi.

Karşı taraf avukatı ise yaptığı yazılı açıklamada, "Bunlar özellikle kavga çıkardı. Çıkarken bize ve yanımızdakilere küfür etti. Bir arbede yaşandı. Bu görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. Bizde kendilerinden şikayetçiyiz. En sonda biz giderken karşı taraf bir yumruk salladı ve çeneme geldi, yere düştüm. Bizim kalabalık gelmemizin sebebi ise tanıklarımızın olmasıdır" diye konuştu.

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