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Erbakan: Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız lazım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı öncesi gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan, "(Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmesi) Sosyal medya platformları maalesef siyonizmin kontrolünde. Aslında kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız, oluşturmamız lazım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 16:50, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:00
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ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin, "Sosyal medya platformları maalesef siyonizmin kontrolünde. Aslında kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız, oluşturmamız lazım." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatı dolayısıyla derin üzüntü duyduklarını belirten Erbakan, "İslam alemi büyük bir dava adamını, cesur bir mücahidi kaybetti. İsmail Heniyye'yi kaybettik ama onun davası baki kalacaktır, onun davası devam edecektir. Onun taşıdığı sancağı devralan mücahitler, bundan sonra eskisinden daha güçlü, daha etkili bir şekilde bu mücadeleyi devam ettirecekler. Siyonizme karşı mücadeleye devam edecekler. Kudüs ve Mescid-i Aksa, bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Zalimler ve siyonizm mutlaka mağlup olacak." diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin ve haddi aşan sözlerle saldırıda bulunduğunu ifade eden Erbakan, "Aslında hem Cumhurbaşkanı'na hem de tüm Türkiye'ye yönelik bu sözleri asla kabul etmediğimizi ve en şiddetli şekilde kınadığımızı ifade ediyoruz." dedi.

Erbakan, Malatya Kürecik'teki radar üssünün de kapatılması gerektiğini belirterek, "Bebek katili, çocuk katili hainlerin, siyonistlerin, teröristlerin korunmasına kendi şehit kanıyla alınan toprağımızdaki radar üssüyle destek oluyoruz. Bu ayıba son verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Erbakan, 4 kişilik bir ailenin yoksul olmaması ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aylık gelirinin 62 bin lira olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Erbakan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarına ilişkin de şunları söyledi:

"Hükümetin belediyeleri kaybettiği noktada akıllarına SGK borçlarını tahsil etmek geldi. 20 seneden beri bu belediyeler sizdeyken borçları tahsil etmek neden aklınıza gelmedi? Bu borçlar, sizin AK Parti'li belediyelerinizin yaptığı borçlar. Bu, son derece samimiyetsiz ve çifte standartçı bir uygulama. Bu uygulama, 'muhalefet partili belediyeleri çalıştırmamak, elini kolunu bağlamak, böylece hem muhalefet partilerine hem de o bölgelerde o partilere oy vermiş olan seçmeni ve halkı cezalandırmak' demektir."

- "Aslında kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız lazım"

Erbakan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İsrail'e başka ülkeler üzerinden yapıldığı iddia edilen ticarete" ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Erbakan, "Türkiye üzerinden başka ülkelerden gelip İsrail'e gidebilecek malların da engellenmesi lazım. Bu yönde iddialar var. Böyleyse bunların önlenmesi lazım." açıklamasında bulundu.

Erbakan, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin soru üzerine, "Sosyal medya platformları maalesef siyonizmin kontrolünde. Aslında kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız, oluşturmamız lazım. Bu olmadan, onlara mahkumken, bağımlıyken kapatıyorsunuz, nereye kadar kapatacaksınız? Bir yerden sonra açıyorsunuz ve onlar da bu yaptıklarını yapmaya devam ediyorlar. İkiyüzlü, çifte standartçı yüzlerini açık bir şekilde ortaya koyan bir olaydır. Instagram'ın yapmış olduğu uygulamayı asla onaylamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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