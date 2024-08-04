Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 17:37, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:38
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-4305" sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki Afganistan, Tacikistan ve İran uyruklu 18'i çocuk 43 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.