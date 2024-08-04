Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Hatice Akbaş, kadınlar 54 yarı finalinde Güney Kore'den Aeji Im'i 3-2 yenerek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde Güney Koreli boksör Im Ae-ji ile karşı karşıya gelen milli boksör Hatice Akbaş, adını finale yazdırdı.
🇹🇷 HATİCE AKBAŞ, OLİMPİYAT FİNALİNDE! 🇹🇷TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2024
🥊 Kadınlar 54 kilo yarı finalinde milli boksörümüz Hatice Akbaş, Im Ae-jiyi mağlup ederek adını Olimpiyat finaline yazdırdı.
🥇 Altın madalya seni bekliyor, gururumuzsun Hatice! pic.twitter.com/bLo9vBXIEH
Milli boksörümüz Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 54 kilo yarı finalinde Güney Koreli Im Aeji'yi mağlup ederek finale yükseldi. Sporcu final maçına 8 Ağustos'ta çıkacak.
Paris'teki North Paris Arena'da yapılan 54 kilo yarı final müsabakasında Güney Koreli Im Aeji'yi mağlup eden Fenerbahçe sporcusu milli boksör, adını Olimpiyat finaline yazdırdı.
Ay-yıldızlı sporcu finalde Çinli Yuan Chang'ın rakibi oldu. Hatice Akbaş ile Yuan Chang arasındaki altın madalya müsabakası 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de yapılacak.