Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 18:58, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 18:59
ORDU (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçenin Alacalar Mahallesi'nde İbrahim A'nın kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, eşi Kadife A. hayatını kaybetti.
Yaralı, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.