Meteoroloji'den pazartesi uyarısı... Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Son verilere göre yarın Marmara Bölgesi'nin büyük kısmında ve Karadeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Pazartesi günü birçok kentte kendini gösterecek olan sağanak yağışın salı günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olan sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmezken yağışların haftanın ilerleyen günlerinde etkisini azaltarak kuzey kıyılarda devam edeceği tahmin ediliyor.

SICAKLAR SÜRECEK

Yurtta kendini gösteren sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve kıyı kesimlerimizde 40 derece dolaylarına çıkan sıcaklıklar bunaltmaya devam edecek.