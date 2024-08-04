CHP'de olağanüstü kurultay kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı.

Kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.

Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül'de Ankara'da başlayacak ve 9 Eylül'e kadar devam edecek.

#SONDAKİKA - CHPde olağanüstü kurultay kararı... Olağanüstü kurultay 6-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak. pic.twitter.com/PL7UfCKhp1 Habertürk TV (@HaberturkTV) August 4, 2024

Toplantıda ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin olarak TBMM'nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubuna görev verildi. Bu kapsamda en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM'de bulunan siyasi partilerle de temas kurulacak. Bu çerçevede toplantı başvurusunun da diğer parti temsilcilerinin katılımı ile Meclis Başkanlığına temsil edilmesi planlanıyor.