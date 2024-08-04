Milli yüzücüden tarihi başarı! Olimpiyat 5'incisi oldu

Milli yüzücü, 14.41.22'lik derecesiyle yarışı beşinci sırada tamamlarken Bobby Finke, 14.30.67 ile dünya rekorunu da kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

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