Milli yüzücüden tarihi başarı! Olimpiyat 5'incisi oldu
Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olmayı başaran 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, finalde 5. sırayı aldı. Milli yüzücü, 14.41.22'lik derecesiyle yarışı beşinci sırada tamamlarken Bobby Finke, 14.30.67 ile dünya rekorunu da kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 20:09, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 20:23
Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olmayı başaran 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, finalde 5. sırayı aldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre serbest stilde final heyecanı yaşandı. Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olmayı başaran 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, final mücadelesinde 5. sırayı aldı.
Milli yüzücü, 14.41.22'lik derecesiyle yarışı beşinci sırada tamamlarken Bobby Finke, 14.30.67 ile dünya rekorunu da kırarak altın madalyanın sahibi oldu.