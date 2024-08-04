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2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

2024-KPSS-ÖABT: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 20:54, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 21:11
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2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ÖABT adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 14 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının her test için yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

2024-KPSS-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi

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