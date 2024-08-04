Novak Djokovic altın madalyanın sahibi oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic, altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda tek erkeklerde altın madalya mücadelesi yapıldı.

Sırp Novak Djokovic, 2 saat 50 dakika süren mücadelede İspanyol Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Altın madalyayı kazanan Novak Djokovic finali set vermeden kazanarak olimpiyat tarihine geçti.

Erkeklerde tarihin en çok grand slam (24) şampiyonluğu yaşayan tenisçi olan Novak Djokovic, ilk kez olimpiyat altın madalyası kazanma başarısı gösterdi.