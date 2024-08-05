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5 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

5 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 00:01, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 00:03
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5 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitim sendikalarının temsilcileriyle partisinin genel merkezinde bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine ziyaret ettiği Mısır'da temaslarda bulunacak.

(Kahire)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca İnsan Hakları Eğitim Programı düzenlenecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/11.00-21.40)

2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Milli sporcular 4 kategoride müsabakalara çıkacak.

(Paris/11.05-20.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, Lille maçı öncesi konakladıkları Otel Barrierre Lille'de basın toplantısı düzenleyecek.

(Lille/18.30)

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