5 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları
5 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitim sendikalarının temsilcileriyle partisinin genel merkezinde bir araya gelecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine ziyaret ettiği Mısır'da temaslarda bulunacak.
(Kahire)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
GÜNCEL
1- AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca İnsan Hakları Eğitim Programı düzenlenecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Paris/11.00-21.40)
2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Milli sporcular 4 kategoride müsabakalara çıkacak.
(Paris/11.05-20.00)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak.
(Nyon/13.00/14.00/15.00)
4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, Lille maçı öncesi konakladıkları Otel Barrierre Lille'de basın toplantısı düzenleyecek.
(Lille/18.30)