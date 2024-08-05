Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek

Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Bunaltıcı sıcaklar etkili olacak.

Özellikle batı ve güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek, termometreler 40 derecenin üstünü gösterecek.

Üç büyükşehrin hava durumu

İstanbul'da yağmur geçişiyle oluşan nem sıcak havayla birleşecek. Ankara ve İzmir'de ise yağış yok.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, üç büyükşehrin hava durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Ankara'da yağış beklemiyoruz, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. İstanbul'da yarın yağış var, hava sıcaklığı yüksek nemle beraber mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. İzmir'de ise yağışsız ve sıcak bir hafta bizi bekliyor. Hava sıcaklıkları şehir merkezinde 37 derecelere kadar çıkacak, ilçe merkezlerindeyse 40 dereceyi bulabilir."

Meteoroloji uzmanları, artan hava sıcaklığına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.