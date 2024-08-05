Temmuz ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Bu fark oranında ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlenmiş olacak.

Gözler, TÜİK tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verisinde...

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