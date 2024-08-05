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Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi

İsmail Heniyye'ye İstanbul ve Doha'da iki ayrı suikast girişimi düzenlendiği, MİT'in engel olduğu belirlendi. Türkiye'nin suikasta kurban giden Heniyye'yi uyardığı öğrenildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 08:45, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 08:45
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Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi

Türk güvenlik güçlerinin İran gezisi öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi suikast girişimine karşı uyardığı öğrenildi.

Aile üyelerinin şehit edilmesi sonrası Türkiye'ye gelen Heniyye'ye yönelik şüpheli faaliyetler tespit edildi. MİT, güvenlik kodunu yükselterek Heniyye'nin etrafında çelik kalkan ördü. Türk istihbaratının bu konudaki hassasiyeti Katar'da da sürdü. Hamas'tan bir yetkili, İsmail Heniyye'nin İstanbul ve Doha'da iki ayrı suikast girişimi atlattığını ve MİT'in önleyici girişimleri sayesinde bu süreçleri sağ salim atlattığını aktardı.

Öte yandan İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İran tarafından aynı koruma protokolü dahilinde davet edildiği öğrenildi. Nasrallah'ın listeden çıkarılmasını müteakip Türk tarafının Heniyye ve Hamas'ı uyardığı kaydedildi.

70 KİŞİ SORGULANDI

Hamas ve Heniyye'ye dönük uyarının Tahran yönetimi ile de paylaşıldığına yönelik herhangi bir bilgi yok. Ancak İsmail Heniyye'nin ikamet adresi olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da yer aldığı İmam Ali Üssünün seçilmesi ve aynı binada Yemen Hussi Temsilcisi Muhammed Abdusselam, Ketaib Hizbullah Komutanı Hamadani ve İslami Cihad lideri Cihad Nehhale'nin konaklamasının bu gelişmelere paralel güven amaçlı adımlar olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

MİT'in Tahran ziyareti öncesi ayrıca mobil haberleşme araçları, kara transferi ve internet kullanımı konularında da Hamas'ı uyardığı öğrenildi.

Heniyye'nin öldürülmesi ile ilgili araştırma derinleşirken sorgulanan kişi sayısı 70'i aştı. Gaziler Konağı ve Cumhurbaşkanlığı yemin töreni, sonrasında gittiği iki farklı mekana ilişkin alan araştırması ve tüm görüntüler İran güvenlik güçleri tarafından detaylı incelemeye alındı. Suikast öncesi istihbarat akışının en az sekiz saat önce başladığı ve yemin töreninin ardından Heniyye'nin ziyaret ettiği Milad Kulesi gezisinde fiziki sızmanın gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Türk güvenlik kaynaklar, bütün sürecin yakından izlendiğini ve İran'la olaya ilişkin bilgi alışverişinin sürdüğünü belirtti.

YILMAZ BİLGEN

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