Üsküdar'da denize düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor

LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
Temmuz ayı enflasyonu bugün açıklanacak
Temmuz ayı enflasyonu bugün açıklanacak
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
CHP'de olağanüstü kurultay kararı
CHP'de olağanüstü kurultay kararı
Destici'den Instagram yasağına destek
Destici'den Instagram yasağına destek
Meteoroloji'den pazartesi uyarısı... Sağanak geliyor
Meteoroloji'den pazartesi uyarısı... Sağanak geliyor
2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi
2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi
Erbakan: Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız lazım
Erbakan: Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız lazım
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
Elazığ Adliyesi'ndeki kavga, kameralara yansıdı
Elazığ Adliyesi'ndeki kavga, kameralara yansıdı
Çalışma Bakanlığı'ndan Sarıyer'deki iş kazasıyla ilgili açıklama
Çalışma Bakanlığı'ndan Sarıyer'deki iş kazasıyla ilgili açıklama
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
Kabine, yarın yoğun gündemle toplanacak
Kabine, yarın yoğun gündemle toplanacak
Apartman ve sitelerde yeni dönem
Apartman ve sitelerde yeni dönem
Gözler yarın açıklanacak temmuz enflasyonunda
Gözler yarın açıklanacak temmuz enflasyonunda
Maliyeden rekor vergi cezası
Maliyeden rekor vergi cezası
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
KPSS maratonu bitiyor
KPSS maratonu bitiyor
YKS'de tercih dönemi için son gün!
YKS'de tercih dönemi için son gün!
Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir
Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Üsküdar'da denize düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor

Üsküdar'da denize düşerek gözden kaybolan 26 yaşındaki Gurbet K.'yı arama çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 09:20, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:20
Yazdır
Üsküdar'da denize düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Üsküdar Sahili iskele mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sahil kenarında bulunan Gurbet K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşmüş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri denize düşen kadını bulmak için çalışma başlatmıştı. Yaklaşık 10 saattir bulunamayan Gurbet K.'yı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde de devam etti.

Görgü tanığı Yunus Emre Çiftçi, "Akşam işten dönüşte genç bir kadın denize atladı. Aramalar hala devam ediyor. Bir anda atladı. Bizde yetişemedik. Kadın atladı, arkasından bir kadın daha atladı ama yetişemedi. Sonra ekipler geldi" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber