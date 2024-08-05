LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 10:09, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:10
Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan
birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil
sonuçları erişime açıldı.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.