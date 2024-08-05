Kira zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.

TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

Kira artışında yüzde 25 zam sınırı temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Geçen ay kira zam tavanı temmuz ayında yüzde 65,07 olarak gerçekleşmişti.