Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 11:03, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:04
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.