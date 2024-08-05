'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
TÜİK'in temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre temmuz ayında mal ve hizmet fiyatları ortalama %3,23 oranında artarken yıllık enflasyon da %61,78 olarak belirlendi.
Geçtiğimiz ay memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısı için %10 oranında
artış yapılmıştı. Temmuz enflasyonu ile birlikte altı ay için verilen zammın
üçte biri daha il ayda erimiş oldu. Mutfak masrafları, doğalgaza, elektriğe
gelen zamlar ve kiralar dikkate alındığında memurların cebine yansıyan gerçek
erimenin çok daha yüksek olduğu görülüyor.
Yüksek enflasyon; ülke içinde paranın değerinin düşmesi ve alım gücünün azalması
nedeniyle özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı zorlamaktadır. Enflasyonist
dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak daha yüksek oranlı maaş
zammı yapılsa da maaşlardaki artışlar enflasyon dolayında kaldığı sürece emeği
ile geçinen kesimin hayat standardının düşmesine neden olmaktadır.
Bu tür durumlarda çalışanların alım gücünün korunması ve artırılması her zamankinden
daha fazla önem kazanmaktadır. Aksi halde ekonomideki bütün olumsuz gelişmeler
dar ve sabit gelirlilerin yapacağı fedakarlığa bağlı olarak aşılmakta, her dönemde
zengin daha zengin fakir daha fakir hale gelmektedir. Bu nedenle artık memur
ve emeklilerimizin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmenin vakti gelmiştir. Memur
ve emeklilerin üzerindeki bu yükü hafifletmenin yolu önce maaşları açlık ve
yoksulluk sınırından kurtarmak sonra maaşlara enflasyonun üzerinde bir artış
yapmaktan geçmektedir. Alım gücünü korumanın ve yükseltmenin yolu ise refah
payı ödemesidir. Bu nedenle artık maaşlara ek zam yapılması da bu ekonomik şartlar
altında zorunlu hale gelmiştir.
Dolayısıyla her zaman ifade ettiğimiz gibi maaşlara ek zam verilmesi, refah
payı eklenmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarı ile maaşlara yansıtılması
ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki taleplerimizin karşılık
bulması bu süreçte hayatı bir önem taşımaktadır.
Temmuz ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerimizin %10 zamla bu dönemi
atlatamayacağı görülmelidir. Bu nedenle çarşı, pazarda fiyatlar sürekli yükselirken
alım gücünü koruyacak, memur ve emekliye nefes aldıracak uygulamalara ihtiyaç
vardır.