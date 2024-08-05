Kars'ta sağanak sele dönüştü
Kars'ın Susuz ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel dolayısıyla kentte bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 12:07, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:09
Şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ilçeye bağlı Harmanlı köyünden geçen dere taştı.
Sel sularının girdiği bazı ev ve ahırlarda da hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışması sürüyor.