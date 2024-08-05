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Hububat ihracatı yılın ilk 7 ayında 6,8 milyar dolar oldu

Bisküvi, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yılın 7 ayı sonunda toplam ihracatı yüzde 3,3 artışla 6,8 milyar dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 12:13, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:14
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Hububat ihracatı yılın ilk 7 ayında 6,8 milyar dolar oldu

Türkiye Gıda İhracatçıları (TGİ) açıklamasına göre, söz konusu dönemde ihracatı miktar bazında yüzde 10 artan sektörün ihraç ettiği ürün toplamda 7,2 milyon tona ulaştı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen Irak'tan sağlanan gelir yüzde 9,8 artarak 1,2 milyar dolar olurken, 370 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen ABD ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde ürün gruplarından bisküvi-pasta ihracatı 946,3 milyon dolar, bitkisel yağ ihracatı 826,5 milyon dolar, buğday unu ihracatı ise 770,8 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, küresel bakliyat piyasasındaki gelişmelerin yurt içi fiyatlara etkisine değindi.

"Oldukça bereketli bir yıl geçiriyoruz"

Küresel tarım üretimine yönelik tahminlerin, bu yıl mercimek ve nohut üretiminde geçen yıla göre düşüşler olacağını işaret ettiğini belirten Tiryakioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İki ürünün de üretiminde yüzde 3'ü aşan bu gerilemede, Kanada ve Hindistan gibi üretici ülkelerde yaşanan olumsuz hava koşullarının etkili olduğu düşünülüyor. Diğer taraftan kuru fasulye üretiminde hem dünyada hem de Türkiye'de oldukça bereketli bir yıl geçiriyoruz. Tahminlerimize göre bu yıl toplam kuru fasulye üretimimizi yüzde 12,5 artışla 270 bin tona yükselteceğiz. Son yıllarda artan gıda enflasyonun, en azından tüketici fiyat endeksine yaklaşması için tarımsal üretimde verimlilik büyük önem arz ediyor. Mevcut arza uygun olarak, Türkiye'de yurt içi bakliyat fiyatları şu anda ithalat maliyetlerinin altında seyrediyor. Yeni sezonda üretimde beklenen artışların da etkisiyle, enflasyonla mücadeleye katkı veren ürünler arasında bakliyat üst sıralarda yer alacak."

Bulguru dünyaya tanıtacaklar

Ahmet Tiryakioğlu, hayata geçirilen Turquality projesi kapsamında bulguru dünyaya tanıtmaya hazırlandıklarını belirterek, "Projenin ilk etabında Rusya'dan gelen bir ekiple, Mersin ve Mardin'de tanıtım filmleri çektik. Tüm yıl boyunca sürecek çalışmalar kapsamında ilk etapta TurkishBulgur adıyla Rusça olarak web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı yayına aldık. Besin değerleriyle geleceğin beslenme kültüründe önemli bir yer tutacağına inandığımız bu ürünümüz adına Dünya Bulgur Günü ilan edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yürüttüğümüz projemizi dijital kampanyalar ve çeşitli aktiviteler ile genişleterek sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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