İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in ihlallerini görüşecek

Instagram açılacak mı?
Instagram açılacak mı?
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'
'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'
Kira zam oranı belli oldu
Kira zam oranı belli oldu
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Borsa haftaya sert düşüşle başladı
Borsa haftaya sert düşüşle başladı
Ticari kartlarda takip %67 arttı
Ticari kartlarda takip %67 arttı
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
CHP'de olağanüstü kurultay kararı
CHP'de olağanüstü kurultay kararı
Destici'den Instagram yasağına destek
Destici'den Instagram yasağına destek
Meteoroloji'den pazartesi uyarısı... Sağanak geliyor
Meteoroloji'den pazartesi uyarısı... Sağanak geliyor
2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi
2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları sona erdi
Erbakan: Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız lazım
Erbakan: Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız lazım
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
Elazığ Adliyesi'ndeki kavga, kameralara yansıdı
Elazığ Adliyesi'ndeki kavga, kameralara yansıdı
Çalışma Bakanlığı'ndan Sarıyer'deki iş kazasıyla ilgili açıklama
Çalışma Bakanlığı'ndan Sarıyer'deki iş kazasıyla ilgili açıklama
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in ihlallerini görüşecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve ihlallerini görüşmek üzere 7 Ağustos Çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 12:32, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:33
Yazdır
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in ihlallerini görüşecek

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı ve İran'ın egemenliğinin ihlali gibi konuların yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına yönelik devam eden ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İİT Genel Merkezinde düzenlenecek "İİT Açık Katılımlı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı"nın dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

39 bin 583 Filistinli öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 583 Filistinli öldü, 91 bin 398 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 604 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber