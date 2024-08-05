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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü oynayacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 15:14, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:16
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Beşiktaş, play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇ TAKVİMİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak.

Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Siyah-beyazlılar bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

AVRUPA LİGİ'NİN YENİ FORMATI

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonla birlikte format değişecek. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.

Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Avrupa Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak.

8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.

AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Avrupa Ligi'nde sezon 25 ve 26 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

Avrupa Ligi'nin 2024/25 sezonu takvimi şöyle:

Lig aşaması kura çekimi: 29 Ağustos 2024

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 21 Şubat'ta yapılacak.

KURA ÇEKİMİNDE DE FORMAT DEĞİŞTİ

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu yıl lig aşamasının kura çekimi özel bir yazılımla belirlenecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre bu sezon 29-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura çekiminde özel bir yazılım kullanılacak.

UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.

Birinciden başlayıp dördüncü torbaya doğru devam edecek kura çekiminde takımlar, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.

Yeni sistem, ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterlerini gözetecek şekilde, eşleşmelerin herhangi bir çakışma yaşanmadan gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak.

Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Takvimde çakışma yaşanmaması amacıyla müsabaka tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos'ta ilan edilecek.

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