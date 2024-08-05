Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızaydı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızaydı
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Bakan Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Bakan Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti
Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti
Instagram açılacak mı?
Instagram açılacak mı?
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'
'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'
Kira zam oranı belli oldu
Kira zam oranı belli oldu
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Ticari kartlarda takip %67 arttı
Ticari kartlarda takip %67 arttı
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
CHP'de olağanüstü kurultay kararı
CHP'de olağanüstü kurultay kararı
Destici'den Instagram yasağına destek
Destici'den Instagram yasağına destek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı yaşamını yitirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 16:30, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 16:23
Yazdır
Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Usta tiyatro oyuncusu Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan tiyatrocu Çeyrekbaşı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Sema Çeyrekbaşı'nın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu:

"Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

SEMA ÇEYREKBAŞIOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşıoğlu 1951'de, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.

Oyuncu, Birleşen Gönüller, Düş Gezginleri, Koltuk Belası, Yaratılan, Cam Kırıkları ve Gönül Dostları yapımlarda rol aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber