Yanlış sülük tedavisi hayatını kararttı! 2 aydır işe gidemiyor.

Kayseri'de kuaförlük yapan ve mesleği nedeniyle çok fazla ayakta durmaktan bacaklarında varis oluşan Mehmet Uğuş'un yaptırdığı sülükler sonrası adeta hayatı karardı. Uğuş'un sülük sonrası bacaklarında oluşan yaralar günden güne büyüyerek kanıyor. İltihap kapan yaralar yüzünden Uğuş, 2 aydır dükkanına gidip çalışamıyor. Mehmet Uğuş, hem maddi hem de manevi olarak kandırıldığını söyledi.

"SAĞLIĞIMIZDAN ETTİLER"

"Sağlığımız yerine gelsin derken sağlığımızdan ettiler" diyen Mehmet Uğuş, "Biz kuaförlerde çok ayakta durmaktan meslek hastalığı olan 'varis' olur. Benimki de biraz ilerlemişti. Sonra biriyle tanıştık, 7-8 ay boyunca peşimde dolaştı. 'Ben seni iyileştireceğim. İyileştiremezsem, verdiğin paraları sana geri vereceğim' dedi. Bu şekilde 7-8 ay boyunca dükkanımıza geldi gitti, telefonla aradı. 'Gel senin bacaklarını iyileştireyim. Senin bacaklarından daha kötülerini iyileştirdik' dedi. Ben de iyileşmek istediğim için yaptırdım.

Önce geldi 36 tüp hacamat yaptı. Bu şekilde iyi olacağımı söyledi. Haftada bir gün de gelerek 5 tane bir bacağıma, 5 tane de diğer bacağıma olmak üzere 1 ay boyunca toplamda 42 tane sülük yapıştırdı.

#Kayseride kuaförlük yapan Mehmet Uğuş, bacağındaki varisten kurtulmak için yaptırdığı sülükler yüzünden 2 aydır işe gidemiyor.



Yürümekte zorlanan Uğuşun bacağındaki yaralar günden güne açılıyor. pic.twitter.com/GHRbMZBsQt İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 5, 2024

"BACAĞIMIN HER YERİ PATLADI"

Bu sülüklerin yapıştırılmasından sonraki süreçte bacaklarım daha da kötü oldu. Çok fazla kanadı. Bacağımın her yeri patladı ve yaralar çıktı.

"SENİN BACAKLARIN FARKLI BİR ŞEYMİŞ"

2 aydır hiçbir şekilde çalışmıyorum. Ayağımın üzerine zor basıyorum. Kendisini aradım söyledim. Ancak kendisi hiçbir şekilde kabul etmedi. 'Senin bacakların farklı bir şeymiş demek ki' dedi. Yani mağdurum. Vermiş olduğum paralardan dolayı da Bağ-Kur'umu yatıramadım. Şimdi Bağ-Kur'u yatıramadığım için hastaneye de gidemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir nevi dolandırıldım. 2 aydır dükkanıma da gidemiyorum. Sağlığımız yerine gelsin derken sağlığımızdan ettiler" ifadelerini kullandı.