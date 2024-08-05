5 gündür haber alınamıyordu! Baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı

İddiaya göre, Kurtboğazı Baraj Gölü'ne balık tutmak için gelen Ö.E. (31) bir süre sonra girdiği suda gözden kayboldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net