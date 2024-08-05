5 gündür haber alınamıyordu! Baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu. Gölün kenarında, Ö.E'nin kıyafetleri ile 06 BUC 517 plakalı araç bulundu. Ailesinin Ö.E'den 5 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 18:59, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 19:00
ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.
İddiaya göre, Kurtboğazı Baraj Gölü'ne balık tutmak için gelen Ö.E. (31) bir süre sonra girdiği suda gözden kayboldu.
Barajın güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sualtı arama kurtarma ekibi gönderildi.
Sualtı arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu Ö.E'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Gölün kenarında, Ö.E'nin kıyafetleri ile 06 BUC 517 plakalı araç bulundu.
Ailesinin Ö.E'den 5 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.