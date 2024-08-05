THY yılın ikinci çeyreğinde 22,1 milyon yolcu taşıdı

Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı
Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'
'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'
Muhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridi
Muhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı! 1 kişi tutuklandı
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı! 1 kişi tutuklandı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti
Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti
Instagram açılacak mı?
Instagram açılacak mı?
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
'Enflasyon maaşları eritiyor, çalışanı rahatlatacak tek unsur refah payıdır'
'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'
'Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek'
Kira zam oranı belli oldu
Kira zam oranı belli oldu
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Ticari kartlarda takip %67 arttı
Ticari kartlarda takip %67 arttı
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
LGS'de 3. nakil tercih işlemleri yarın başlıyor
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Yunan'a Ege'de 'yedi mil' cevabı! Araştırma gemisi gitti
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
Türkiye Heniyye'yi önceden uyarmış! MİT, iki suikastı engelledi
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
VPN kullananlar dikkat: Bilgileriniz çalınabilir
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
Konut ve otomotivde 'ilan dolandırıcılığı' sona erecek
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
AK Parti'den insan hakları hamlesi!
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
2024-KPSS-ÖABT: Soru ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'
Ana sayfaHaberler

THY yılın ikinci çeyreğinde 22,1 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılının ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 artırarak 22,1 milyon yolcu taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 20:51, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 20:53
Yazdır
THY yılın ikinci çeyreğinde 22,1 milyon yolcu taşıdı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin 2024 yılının ikinci çeyrek trafik sonuçlarına yer verildi.

THY, küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen çevikliği ve geniş uçuş ağı sayesinde büyümesini kesintisiz sürdürerek yılın ikinci çeyreğinde toplamda 22,1 milyon yolcu taşıdı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) yayımladığı verilere göre, rekabetin yoğun olarak hissedildiği 2024 yılının ikinci çeyreğinde dünya geneli yolcu kapasitesi Kovid-19 salgını öncesi rakamlarını ancak yakalarken, THY 2019 yılı yolcu kapasitesinin yüzde 38 üzerine çıkarak sektörün önde gelen hava yollarından biri olmaya devam etti.

KARGO GELİRLERİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 48 ARTTI

Turkish Cargo Avrupa'nın en büyük hava kargo operasyon merkezi olan Smartist'te yürüttüğü faaliyetleri ile yılın ikinci çeyreğinde hız kazanan e-ticaret büyümesinden kayda değer bir pay aldı. Aynı zamanda, Süveyş Kanalı'ndaki olumsuzluklardan etkilenmek istemeyen göndericilere de önemli bir alternatif sundu. Bu sayede, şirket 2024 yılının ilk 6 ayında taşıdığı kargo miktarını 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 artırdı ve IATA verilerine göre dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı oldu.

Bu yılın Nisan-Haziran 2024 döneminde THY'nin toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 10 yükselerek 5,7 milyar dolara ulaştı. Toplam gelirin yüzde 81'ini oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu Bölgesi'nin güçlü katkısıyla 4,6 milyar dolar yükselirken, kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdi ve 885 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yolcu birim gelirlerindeki rekabet kaynaklı baskı ve küresel enflasyonun maliyetler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle esas faaliyet karı yüzde 26 düşüşle 591 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

UÇAK SAYISI 458'E ULAŞTI

100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen yılın ilk yarısında filosunu yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 458'e çıkarttı.

THY, iştirakleri ile birlikte bugün yaklaşık 92 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber