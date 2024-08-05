Koyunları satan çoban, paralarla pavyonda eğlenirken yakalandı
Adana Kozan'da yanında çalıştığı üreticinin 60 koyununu çalıp sattığı iddia edilen çoban R.D., parayla pavyonda eğlendiği sırada gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen R.D., tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 22:40, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 22:40
Adana'nın Kozan ilçesinde yanında çalıştığı kişinin koyunlarını çaldığı iddia edilen çobanın pavyon eğlencesi cezaevinde sona erdi.
DHA'nın aktardığına göre olay, 2 Ağustos'ta Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde
meydana geldi.
Çoban R.D., bakımlarıyla ilgilendiği K.İ.'nin 60 koyununu çaldı. R.D. koyunları gece saatlerinde kamyonetle Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürerek bir kişiye sattı.
Koyunların sahibi K.İ.'nin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri R.D.'nin satıştan kazandığı parayla bir pavyonda eğlendiğini belirledi.
Pavyona baskın yapan ekipler R.D.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklandı.
Koyunlar ise sahibine teslim edildi.