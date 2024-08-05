Koyunları satan çoban, paralarla pavyonda eğlenirken yakalandı

DHA'nın aktardığına göre olay, 2 Ağustos'ta Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban R.D., bakımlarıyla ilgilendiği K.İ.'nin 60 koyununu çaldı. R.D. koyunları gece saatlerinde kamyonetle Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürerek bir kişiye sattı.

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