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Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak e-ticarette 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında da tarife kontenjanı uygulaması getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 07:45, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 07:30
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Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı imzası taşıyan 4458 sayılı Gümrük Kanunu kararında şu ifadelere yer verildi:

"29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "150" ibaresi "30" şeklinde değiştirilmiştir."

Diğer Cumhurbaşkanı kararıyla, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulaması getirildi.

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