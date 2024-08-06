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81 ilde Çember-20 operasyonu: 4 bin 517 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde on 5 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇEMBER-20" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firarinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 08:04, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 08:07
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81 ilde Çember-20 operasyonu: 4 bin 517 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ÇEMBR-20 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilde on 5 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇEMBER-20" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firarinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Terörden aranan 39 kişi yakalandı

0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 489; 5-10 yıldır aranmakta olan 19; 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs operasyonlarla yakalandı

Hırsızlıktan 698; dolandırıcılıktan 454; yağmadan 180; adam öldürmeden 124; cinsel suçlardan 131; narkotik suçlarından 731; terörden 39; KOM (Kaçakçılık, Organize) 458 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 517 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Bakan Yerlikaya, Operasyonları yöneten valileri, kaymakamları, İl Jandarma Komutanlarını, İl Emniyet Müdürlerini, Sahil Güvenliği ve operasyonlara katılan polisleri, jandarmaları tebrik etti.

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