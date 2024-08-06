Dev havayolu şirketi iflas etti

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 17 Haziran 2021 tarihinde Atlasglobal'in iflasına karar verdi. Bu karar, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3. maddesi gereğince şirket yönetim kurulunun iflas talebi olması gerektiğini belirterek, dosya kapsamında böyle bir kararın bulunmadığını belirtti ve Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararını kaldırdı.

Gazetepencere'de yer alan habere göre, İstinaf Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda dosya, yargılamanın uygun şekilde yapılması için tekrar Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderildi. 2022 Eylül ayında verilen kararla Atlasglobal'in iflas kararı bozuldu ve Ocak 2023'te yeni bir duruşma yapıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), 22 Eylül 2022 tarihinde iflasın kaldırılması yönünde bir karar aldı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, dosyayı tekrar inceledi ve eksik görülen belgelerin dava dosyasında bulunduğunu belirterek açık yargılamayı sonlandırdı.

Yargıtay, iflas kararını onayladı

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ocak 2023 tarihinde Atlasglobal'in iflasına yeniden karar verdi. Dosya daha sonra Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, iflas kararını oy birliğiyle onayladı. Yargıtay, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi'ne gönderilmesine de hükmetti.