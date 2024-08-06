Hatay'da traktörle panelvan çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 10:54, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:54
Sıtkı Nazifşan'ın kullandığı 31 U 9779 plakalı traktör, Hassa-Gaziantep kara yolunun Ardıçlı mevkiinde T.M. idaresindeki 31 B 5070 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada traktördeki Havva Nazifşan hayatını kaybetti, traktör ve panelvan sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Olaya karışan araçlar ise jandarmanın incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.