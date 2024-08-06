Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış
İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış
100.000 TL 3 Ay Ertelemeli Kredi!
100.000 TL 3 Ay Ertelemeli Kredi!
Sponsorlu İçerik
'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'
'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda
Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda
Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama
Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Bakanlıktan ayçiçek yağı için önemli karar
Bakanlıktan ayçiçek yağı için önemli karar
2025 yılı hac ön kayıtları için süreç bugün başladı
2025 yılı hac ön kayıtları için süreç bugün başladı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Muayenede yeni dönem başlıyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Muayenede yeni dönem başlıyor
Emeklilik sisteminde değişiklik mi yapılacak?
Emeklilik sisteminde değişiklik mi yapılacak?
En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti
Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti
Fenomenler şirketleri tehdit ediyor! Instagram kapandı, makyajları döküldü
Fenomenler şirketleri tehdit ediyor! Instagram kapandı, makyajları döküldü
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı
Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı
'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'
'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'
Muhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridi
Muhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı! 1 kişi tutuklandı
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı! 1 kişi tutuklandı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti
Borsa İstanbul'da sert düşüş: İki kez devre kesti
Instagram açılacak mı?
Instagram açılacak mı?
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Ali Yalçın: Yıllık enflasyon düşüşü piyasaya yansımalıdır
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 11:03, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:04
Yazdır
Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 33,29 seviyesinden işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisiyle 33,4629'a kadar yükselen dolar/TL, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,44 artışla 33,3502'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,20 azalışla 33,2923'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 düşüşle 36,4572'den sterlin/TL yüzde 0,40 düşüşle 42,5011'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 102,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle dün görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi. ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün küresel piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda bugün risk iştahının arttığı görüldü. Ülkede resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.

Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti. Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını söyleyen analistler ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle, Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimine gitme öngörüleri de güçlendi. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,66 ile Haziran 2023'ten beri en düşük seviyesini görmesi sonrası Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin açıklamaları ve hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden verilerin ardından yüzde 3,84 seviyelerine çıktı.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde perakende satışlar ile Fed yetkilerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber