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Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hizmet grubunda aylık fiyat artışının güçlü seyrini koruduğunu bildirdi. Merkez Bankası, temmuz ayında enflasyonun yüksek çıkmasında maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisinin belirgin olduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 11:13, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:14
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Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama

Merkez Bankası tarafından temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı. Merkez Bankası, yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda gerilediğini belirtirken hizmet grubunda aylık fiyat artışının güçlü seyrini koruduğunu belirtti.

"Yıllık enflasyon, yüksek bazın da etkisiyle tüm ana gruplarda düşüş sergilemiştir" değerlendirmesinde bulunan TCMB'nin raporunda şu görüşlere yer verildi:

"Aylık fiyat artışı ise önceki aya kıyasla güçlenmiş, söz konusu gelişmede maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisi belirgin olmuştur. Nitekim, enerji grubu, mesken elektrik tarifelerinde yapılan artış ile akaryakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben, yüksek fiyat artışıyla temmuz ayında öne çıkmıştır. Gıda grubunda aylık enflasyon yataya yakın seyrederken, mevsimsel ortalamalarının üzerinde artış sergileyen taze meyve ve sebze fiyatları daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güçlü seyrini korumuş, alt gruplar genelinde fiyat artışlarının yükseldiği izlenmiştir. Diğer taraftan, temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam etmiştir. Kur ve iç talep gelişmelerini takiben dayanıklı mal fiyatları ılımlı bir şekilde yükselmiş, mobilya fiyatlarındaki gerileme dikkat çekmiştir. Aylık üretici enflasyonu enerji grubu kaynaklı olarak artarken, yıllık üretici enflasyonu yüksek baz etkisiyle önemli ölçüde gerilemiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık artış oranları, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmış, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları

gerilemiştir."

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