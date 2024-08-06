Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Hiç kimsenin ayrıcalığı yok"

Tunç, Instagram'a katalog suçları engeliyle ilgili şunları söyledi:

"Bilgi Teknolojileri Kurumu Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı bir kuruluş, bağımsız bir kuruluş. BTK'nın yetkileri var. 5651 sayılı internet ortamındaki yayınların düzenlenmesine ilişkin kanunumuz var 2007 yılında bu kanun yürürlüğe girmişti. 2014 yılında bu kanunda önemli değişiklikler yapıldı. 2020'de de yine internet kanunumuzda önemli değişiklikler yapıldı. Bu kanunda çeşitli sorumluluklar var. Erişim sağlayıcıları, internet ile ilgilenen kuruluşlara yönelik herkesin görevleri, sorumlulukları söz konusu. Burada BTK'nın yetkileri var. Bilgi Teknolojisi Kurumu ve başkana verilen yetkiler var. Bu yetkiler çerçevesi içerisinde gerçekleştirilen bir durum söz konusu. Katalog suçlar dediğimiz; çocukların cinsel istismarına yönelik suçlar, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi kanunda sayılan katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulma yetkisi Bilgi Teknolojisi Kurumu başkanına verilmiş bir yetki. BTK hangi gerekçelerle hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını aldığını, erişimin engellenmesi kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Ve öncelikle bu yayın çıkarılmasıyla ilgili bir bildirimde bulunuyor. Çıkarılmadığı takdirde yayını durdurma yetkisi var. Tabii bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse zaten soruşturma makamlarının da bu anlamda devreye girmesi söz konusu. BTK gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları da kurallara uyacak. Türkiye'de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa bu görevi devlet kurumlarıyla beraber elbette ki yapmak durumunda. O nedenle BTK'nın vermiş olduğu karar katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur."

Ve sosyal medya şirketi de eğer eee bilgi teknolojisi kurumunun eee kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları eee erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar. Ulaştırma Bakanımızın da yaptığı açıklamaya göre eee henüz eee bu yayınların eee erişime açık olduğunu eee ve dolayısıyla eee Instagram'ın açılmasıyla ilgili eee bir eee durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bu konuda tabii yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Eee kapatma kararına karşı idari yargıda açılan davalar var. Eee tabii eee bu davalar eee birleştirilerek eee idare den hangi gerekçeyle kapatma kararı eee verildi-ğ-ine yönelik eee bir savunma alınacak. Ve sonrasında da eee yargımız bu konuda da kararı verecektir. Eee o nedenle eee sosyal medya şirketlerinin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uymak durumundadırlar. Eee 5651 sayılı kanun herkesi bağlar. Orada BTK'ya da erişim sağlayıcılarına da sosyal medya şirketlerine de verilen görevler var. Eee bu görevleri herkes yapmak durumunda. Katalog suçlarına baktığımız zaman özellikle toplumun suçtan korunması, gençlerimizin, çocuklarımızın özellikle suçtan korunmasıyla ilgili eee önemli eee katalog suçlar. Şimdi bu suçlar gerçek hayatta işlendiğinde nasıl yargı makamlarımız tarafından soruşturulup suçlular bir eee yaptırma tabi tutuluyorsa eee bu sosyal medya şirketleri üzerinde kimliği belirli ya da fake hesaplarla yapılan bu paylaşımlar nasıl gerçek hayatta suç teşkil ediyorsa bir şey sanal alemde de suçtur. O nedenle toplumu da suçtan korumak gerekir. Burada her şey hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleşir. Basın özgürlüğü, yayın özgürlüğü konusunda sonuna kadar varız. Ama basın yayın yoluyla sosyal medya aracılığıyla suç işlenmesinin önlenmesi de hukuk devletinin görevidir.

"Kanunda sorumluluklar var, BTK yetkilerini kullandı. Herkes kanunlara uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok, internette suç işlenmesi konusunda devlet üstüne düşeni yapmak durumunda. Henüz bu yayınların erişime açık olduğunu ve Instagram'ın açılmasıyla ilgili durumun söz konusu olmadığı söylendi. Savunma alınacak ve yargımız bu konuda kararını verecek. Sosyal medya şirketlerinin de Türk devleti kanunlarına uymak zorundalar. Basın özgürlüğü yayın özgürlüğü konusunda sonuna kadar varız. 5651 sayılı kanunda bu tür durumlarda BTK'ya verilen bir yetki var ve bu yetkinin kullanılması söz konusu."