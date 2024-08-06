YÖK, sahte diplomaların engellenmesi için üniversiteleri uyardı!

YÖK, son günlerde bazı yazılı basın yayın kuruluşlarında "Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye'deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor." şeklindeki haberler üzerine üniversitelere uyarıda bulundu.



Üniversitelere gönderilen yazıda özetle; yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS'e gönderilen veriler üzerinden mezun olan öğrencilere ait mezun belgesinin e-devlet aracılığıyla barkodlu ve doğrulanabilir şekilde oluşturulabildiği, vatandaşların kamu ya da özel kuruluşlara yapmış oldukları başvurularda bu belgeyi sunabildikleri ve ilgili idareler tarafından anılan belgenin teyidinin yapılarak işlem tesis edildiği ifade edilmiştir.



Bu çerçevede, bildirilmeyen mezunlardan kaynaklı olarak doğabilecek mağduriyetlerden kaynaklı olarak üniversitelerin sorumlu olduğu ve aktarılmayan tüm mezun bilgilerinin ivedilikle YÖKSİS'e iletilmesi istenmiştir.

