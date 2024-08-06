70 yaşındaki babasının böbreğiyle yeniden hayat buldu

Oktay Çil, 2022'de konulan böbrek yetmezliği teşhisinin ardından diyaliz tedavisi görmeye başladı.

Yemek yemekte zorlanan ve bayılmalar yaşayan Çil'e, ağustos ayı başında başvurduğu hastanede, aile bireylerinden kendisine organ nakli yapılabileceği söylendi.

Oktay Çil, hastanedeki testlerin ardından 70 yaşındaki babası Yılmaz Çil'in böbreğinin kendisiyle uyumlu olduğunu öğrendi.

Baba Çil, sonucun ardından böbreğini oğluna vermek için gönüllü oldu.

Biruni Üniversite Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Halil Erbiş'in gerçekleştirdiği operasyonla, 70 yaşındaki babanın böbreği oğluna nakledildi.

Oktay Çil, böbrek yetmezliği teşhisi konulduktan sonra diyaliz sürecinde çok yıprandığını ifade ederek, "Son zamanlarda aralıklarla bayılmalar yaşıyordum. Hayata tutunduğum için çok mutlu ve sevinçliyim. Dünyaya geri geldim. Babam olmasaydı şimdi belki de bu dünyada olmayacaktım. Babam olduğu için mutluyum. Babam için canını ver deseler canımı veririm." dedi.

"Canımı feda etmeye hazırım"

Oğlunun yaşadığı süreci gördükçe çok üzüldüğünü belirten baba Yılmaz Çil, bu yüzden böbreğini vermek için gönüllü olduğunu söyledi.

Doktorların tahlil sonuçları iyi çıkarsa organ naklinin gerçekleşebileceğini söylediklerini ve hastanede yapılan tahlillerde böbreklerinde herhangi bir sorun çıkmadığını ifade eden Çil, "Hastanede oğlumun böbrek nakli olması gerektiğini söylediler. Ben de 'Böbreğimi vermeye hazırım' dedim. Tahliller iyi çıktı, doktorlarımızda naklin olabileceğini belirttiler. Ben de 'Oğlum için canımı feda etmeye hazırım' dedim. Oğlumun hayatı kurtulduğu için çok mutluyum. Oğlum sürekli diyalize gidiyor ve diyaliz sonrası çok kötü oluyordu." şeklinde konuştu.

Gözyaşlarına hakim olmayan Çil, böbreğini oğluna vererek onu hastalıktan kurtardığı için mutlu olduğunu belirterek, "Oğlum için canım feda. Bir 70 yıl daha yaşayacak değilim. Oğlum için yaşamışım bu zamana kadar. Bundan sonra yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur? Oğlumu kurtardım, benim için hayat bu." dedi.

"Yaşlı insanlardan da organ alınıp nakledilebilir"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Halil Erbiş ise Oktay Çil'in kadavra listesine yazılmak için hastaneye başvurduğunu, kendilerine aile bireylerinden de organ nakli yapabileceklerini söylemeleri üzerine babanın gönüllü olduğunu dile getirdi.

Yaş ilerledikçe birçok sistemik hastalığın ortaya çıktığını ancak babaya yapılan tetkiklerde herhangi bir hastalıkla karşılaşılmadığını söyleyen Erbiş, 70 yaşında olmasına rağmen Yılmaz Çil'in böbreğinin herhangi bir zarar görmediğini tespit ettiklerini vurguladı.

Oktay Çil'in naklin ardından uzun yıllar boyunca diyalize ihtiyaç duymayacağını umut ettiklerini dile getiren Erbiş, "Genç bir böbrek alıcı için daha faydalıdır ama yaşlı böbrekte de herhangi bir damarsal bir problem yoksa, idrar süzmekte şimdiye kadar herhangi bir problem yaşamamışsa, böbrekler herhangi bir şekilde hasar görmediyse bu şekildeki yaşlı insanlardan da organ alınıp nakledilebilir." ifadesini kullandı.

Organ naklinde vericinin tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığı veya başka sistematik bir hastalığı olup olmamasının çok önemli olduğunu belirten Erbiş, bu tür hastalıkların çıkması halinde nakil yapılmadığını söyledi.

Doç. Dr. Halil Erbiş, Çil ailesini hastaneden iyileşmiş bir şekilde taburcu edecekleri için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.