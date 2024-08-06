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CB, kamu personeli bilgi sistemi oluşturuyor!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, merkezi kamu personeli bilgi sisteminin kurulması amacıyla Kamu Personeli Bilgi Sistemi kuruluş çalışmalarına başladığını duyurdu!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 14:00, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:55
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CB, kamu personeli bilgi sistemi oluşturuyor!

Bilindiği üzere, 2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planında? "Kamuda İnsan Kaynakları" alanında, yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Bilgi Sistemi oluşturulmuş, Kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ilişkin istihdama dair bilgilerini en geç 29 Kasım 2024 tarihine kadar tamamlamaları istenmiştir.

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