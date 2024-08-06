CB, kamu personeli bilgi sistemi oluşturuyor!

Bilindiği üzere, 2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planında? "Kamuda İnsan Kaynakları" alanında, yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Bilgi Sistemi oluşturulmuş, Kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ilişkin istihdama dair bilgilerini en geç 29 Kasım 2024 tarihine kadar tamamlamaları istenmiştir.

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