Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak'ta 14.30 sularında 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz sebebi bilinmeyen bir patlama oldu.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi üzerine patlamanın ardından meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

1 kişi yaşamını yitirdi

Ekiplerin doğal gazdan çıktığını tahmin ettiği patlamada dairede bulunan 37 yaşındaki Kemal Altuğ'nun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

İtfaiye raporunun ardından patlamanın kesin olarak neden olduğu belli olacak.