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TÜRK-İŞ: Ocak ayındaki %24,73 artış diğer sözleşmelere de yansıtılsın

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında Konfederasyon genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerindeki yüzde 24,73'lük zammın diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması talep edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 17:27, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:44
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TÜRK-İŞ: Ocak ayındaki %24,73 artış diğer sözleşmelere de yansıtılsın

ANKARA (AA) - TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerindeki yüzde 24,73'lük zammın diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması talep etti.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında Konfederasyon genel merkezinde toplandı.

Çalışma hayatındaki güncel konuların görüşüldüğü toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başladığı ve enflasyondan kaynaklı 6 aylık ücret zamlarında farklılıkların ortaya çıktığı belirtilerek, bu durumun ücret dengesini ve iş barışını etkilediği vurgulandı.

Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerindeki yüzde 24,73'lük zammın diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanmasının istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranlar çalışanları mağdur etmektedir. Vergi dilimleri başlangıcının düşük ve sonrasında tarife aralığının dar olması nedeniyle bu durum işçinin eline geçen net tutarın ve satın alma gücünün azalmasına, refahının düşmesine neden olmaktadır. Bu sistem adil değildir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi sisteminin 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebimizdir. Bu talep Meclis'in öncelikli gündemi olmalıdır."

Bildiride, enflasyon rakamlarına göre oluşan zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğal gaz fiyatına yüzde 38 zam yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir. Bu kapsamda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki hafta bölgelere giderek bölge ve illerde tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile ortak toplantı yapacak olup belirlenecek eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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