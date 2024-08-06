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Yıllardır boş duran Şato Villaları için karar verildi

Bolu'da, 2011 yılında inşaatına başlanan ve Sarot Grup'un mali sorunları nedeniyle tamamlanamayan 'Şato Villalar' olarak bilinen Burj Al Babas projesine, ABD merkezli Nova Grup Holding yatırımcı olarak katılmak için girişimde bulundu. Nova Grup Türkiye CEO'su Müjdat Güler, "Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var" dedi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise "İnşallah hayırlı haberler vereceğim" diye konuştu.

Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 17:32, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:34
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Yıllardır boş duran Şato Villaları için karar verildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki 'Burj Al Babas' isimli proje sık sık basının ve sosyal medyanın gündemine geliyor. Estetik zevksizliği nedeniyle görenleri şoke uğratan şato tipindeki villa projesi, Arap turistler için yapılmıştı. ABD merkezli Nova Grup Holding, yatırımcı olmak için girişimde bulundu.

"Hayırlı haberler vereceğim"

Nova Grup Türkiye CEO'su Müjdat Güler, "Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var" dedi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise "İnşallah hayırlı haberler vereceğim" diye konuştu.

Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 580'inin kaba inşaatı tamamlandı.

Villalardan 350'si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı.

Dikkat çeken proje durdu

Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 Haziran'da konkordato için başvurdu. İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle dikkat çeken proje durdu.

Proje özellikle mimarisiyle dünya çapında ünlendi. Yapıların Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığı yönünde çok sayıda eleştiri yapıldı.

"Görüşme aşamasındayız"

Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen de sürecin devam ettiğini belirterek, "Şu anda bu konuyla alakalı görüşme aşamasındayız. İnşallah hayırlı haberler vereceğim" ifadelerini kullandı.

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