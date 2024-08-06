VAR hakemleri sarhoşken gözaltına alındı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçıonda Dinamo Kiev ile Ranger mücadelesi öncesinde VAR hakemlerinin gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı.

Polonya basınından Weszlo'nun haberine göre, Tomasz Musial ve Bartsoz Frankowski Polonya'da dün gece alkollü bir şekilde yol tabelası çalmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alındılar.

Her iki hakemin de 1.5 promilden fazla alkollü olması ve gözaltına alınması gerekçesiyle UEFA'nın VAR hakemlerini görevlerinden aldığı kaydedildi.

Dinamo Kiev ile Rangers arasında Arena Lublin'de oynanacak mücadele saat 21.00'da başlayacak.