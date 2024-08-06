Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.881,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,72 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,16 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından bugün risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle karışık bir seyrin öne çıktığını söyledi.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Japonya'da öncü endeks, Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.