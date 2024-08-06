Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 19:11, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 19:15
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.