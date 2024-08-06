Atık su arıtma tesisi sayısı 1213'e ulaştı

ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha temiz bir çevre hedefiyle atık suların arıtıldığını, 2002'de 145 olan atık su arıtma tesisi sayısının 2023'te 1213'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Daha temiz, daha sağlıklı bir çevre hedefiyle atık sularımızı arıtıyoruz. Atık su arıtma hizmeti 2002'de belediye nüfusunun yüzde 35'ine verilirken, 2023'te bu oran yüzde 90,6'ya ulaştı. 2002'de 145 olan atık su arıtma tesisi sayısı 2023'te 1213'e yükseldi."

