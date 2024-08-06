Bakan Bayraktar Bulgar mevkidaşı Malinov ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov ile iki ülke arasındaki doğal gaz ve elektrik ticareti ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğini destekleyen enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesini değerlendirdiklerini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 20:03, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 20:40
Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Malinov ile bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmede ülkelerimiz arasındaki doğal gaz ve elektrik ticareti ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğini destekleyen enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk."