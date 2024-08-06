Bakan Bayraktar Bulgar mevkidaşı Malinov ile görüştü

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Malinov ile bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede ülkelerimiz arasındaki doğal gaz ve elektrik ticareti ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğini destekleyen enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk."