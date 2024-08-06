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Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü

Bayrampaşa'da araç park etme konusunda çıkan tartışma sonrası silahla vurulan baba-oğul yaşamını yitirdi. Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Orhan B'nin elinde silahla dükkana geldiği ve burada bulunanlarla kavga ettiği anlar yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 21:02, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 21:03
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Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da araç park etme konusunda çıkan tartışma sonrası silahla vurulan baba-oğul yaşamını yitirdi.

Altıntepsi Mahallesi'nde dün Orhan B. (56) ile arabasını önüne park ettiği dükkanın sahibi Lütfü Er (75) arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayın ardından taraflar ayrıldı.

Dünkü kavga sonrası bugün tekrar dükkanın önüne gelen Orhan B, Lütfü Er'i silahla vurdu. Orhan B, kendisini bıçaklayan Er'in oğlu Ramazan Er'i (54) de silahla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Lütfü Er ile oğlu Ramazan Er kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Orhan B'nin elinde silahla dükkana geldiği ve burada bulunanlarla kavga ettiği anlar yer aldı.


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