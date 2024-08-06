Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
Niğde Belediyesi, "Habere konu olan yer, Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun olarak tahsis edilen hayvan mezarlığıdır. Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır" dedi.
NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Habere konu olan yerin Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun tahsis edilen hayvan mezarlığı olduğu" belirtildi.
Bugün Belediyemizin adıyla yayılan haberlere ilişkin;Niğde Belediyesi (@belediye51) August 6, 2024
Habere konu olan yer Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun olarak tahsis edilen hayvan mezarlığıdır.❗️
- Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen,
- Trafik kazasında ölen
- Zoonos etken taşıyan hayvanlar için.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur."